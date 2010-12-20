Усі лікарні й пологові будинки Севастополя 5 годин були без світла

Весь Севастополь учора ввечері і сьогодні вночі більш як п`ять годин залишався без електропостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, подача електрики була припинена через аварію на лінії високовольтних передач у районі Бахчисараю, яка належить Кримській електроенергетичній системи НЕК "Укренерго".

Друга лінія 220 кіловат, що живить Севастополь, раніше була тимчасово виведена на реконструкцію.

Аварія спричинила перевантаження на інших лініях.

На базі Головного управління МНС в Севастополі було створено оперативний штаб, до якого увійшли керівники міста, комунальних і рятувальних служб. Вже у 00.43 по резервній лінії вдалося подати електроенергію на життєво важливі об`єкти – у четверту міськлікарню, обидва пологові будинки, онкодинспансер та інші об`єкти.

Крім того, як повідомили агентство у прес-службі ГУ МНС, оперативними бригадами рятувальників було встановлено дизель-генератори для забезпечення електрикою двох реанімаційних і хірургічного відділень першої міськлікарні.

Співробітники МНС також забезпечили підвезення дизельного пального для роботи дизель-генератора п`ятої міської лікарні, а також доставили мобільні джерела живлення для підстраховування у пологові будинки.

Подача електрики в усьому місті була відновлена о 02.45.