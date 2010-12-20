На Черкащині чоловік замерз на порозі власного будинку
11:45, 20 грудня 2010Новини регіонів
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У Черкаській області чоловік замерз на порозі власного будинку.
Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Черкаській області, тіло 52-річного чоловіка було виявлено в одному з дворів на порозі власного будинку в селищі Лисянка. За свідченням сусідів, чоловік зловживав алкоголем, і того вечора його також бачили напідпитку.
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