На Черкащині чоловік замерз на порозі власного будинку

У Черкаській області чоловік замерз на порозі власного будинку.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Черкаській області, тіло 52-річного чоловіка було виявлено в одному з дворів на порозі власного будинку в селищі Лисянка. За свідченням сусідів, чоловік зловживав алкоголем, і того вечора його також бачили напідпитку.