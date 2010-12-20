У Криму від отруєння чадним газом загинули троє чоловіків
12:34, 20 грудня 2010Новини регіонів
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Забили вентиляцію клоччям
У Сімферопольському районі Криму троє чоловіків загинули в результаті отруєння чадним газом.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління Держгірпромнагляду.
«Нещасний випадок стався у неопалюваному багатоквартирному будинку в селі Новоандріївка. За попередніми даними, чоловіки для обігріву забили димовентиляційний канал клоччям, після чого включили газову плиту, поклавши на неї цеглу. Двері і всі вікна квартири були щільно зачинені», - зазначається у прес-релізі.
За даними Кримського управління МНС, загинули чоловіки, 1948, 1957 і 1963 років народження.
Формується спецкомісія для розслідування НП.
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