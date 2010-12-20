Завтра в школах Івано-Франківська відновлюється навчання

Завтра, 21 грудня, завершується карантин у школах Івано-Франківська.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому.

За наданою інформацією, згідно з поданням головного санітарного лікаря Івано-Франківська Миколи НЕДОСТУПА, з 21 грудня в школах міста завершується карантин та розпочинається навчальний процес.

Як повідомила в.о. начальника Управління освіти і науки Івано-Франківського міськвиконкому Наталія МИКУЛА, у зв’язку з карантином навчальний семестр продовжили лише на один день. 30 грудня діти ще підуть до школи, а канікули розпочнуться 31 грудня і триватимуть до 17 січня 2011 року. Канікули не скорочуватимуть. За її словами, відпрацьовуватимуть 8 днів карантину, ймовірно, у два етапи: 4 дні - вчитимуться по суботах, починаючи з 22 січня 2011 року, а чотири дні надолужуватимуть за рахунок ущільнення навчальних планів.