У Тернополі буде відновлено навчання у школах

У Тернополі із 21 грудня буде відновлено навчання у шкільних закладах.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні прийняла міська надзвичайна протиепідемічна комісія.

Також буде відновлено діяльність початкових шкіл, НВО «Школа-дитячий садок», ліцеїв, гуртків, позашкільних закладів.

Як повідомив головний державний санітарний лікар міста Володимир ПАНІЧЕВ, показник захворюваності становить 126,02 на 10 тис. населення (при розрахунковому показнику епідпорогу 102,7 випадків на 10 тис. населення – УНІАН). Він зазначив, що кількість хворих дітей віком до 14 років за минулий тиждень зменшилась на 16,9%. Кількість захворілих школярів скоротилася з 932 до 635 осіб.

Кількість госпіталізованих, за його даними, зменшилась із 66 до 53. При цьому, наголосив В.ПАНІЧЕВ, складних випадків грипу зафіксовано не було.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі з 13 грудня припинили навчання у школах міста через підвищення захворюваності на грип та ГРВІ.

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив епідпоріг у Тернополі 1 грудня. У зв’язку з цим надзвичайна епідемкомісія рекомендувала у закладах освіти, ресторанного господарства, громадському транспорті ввести масковий режим як захід передепідемічного періоду.