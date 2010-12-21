У Львові повторно заборонили продаж алкоголю уночі

Виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні, 20 грудня, повторно прийняв рішення про заборону роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (окрім безалкогольного) в нічний час – з 22.00 до 10.00.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Міський голова Львова Андрій САДОВИЙ зазначив у коментарі журналістам, що за відомою йому інформацією, Галицький районний суд задовольнив позов Представництва Держкомпідприємництва у Львівській області про скасування заборони виконкому продавати алкоголь вночі.

«Відбулося таємне рішення суду, суддя, яка прийняла його, наступного дня вийшла на пенсію. Це рішення поставило під сумнів рішення виконавчого комітету. Щоб ми були в правовій площині, сьогодні, власне, виконавчий комітет підтвердив своє рішення і прийняв ще раз рішення про заборону продажу алкоголю з 10-ї вечора до 10-ї ранку», – сказав міський голова.

«Ми живемо в правовій державі, але, на жаль, є деякі неточності в законодавстві. Тому ми сьогодні ще раз підтвердили рішення, що в місті Львові з 10-ї вечора до 10-ї ранку заборонено продаж алкоголю та пива в тому числі. Це рішення є в дії. Тому прохання до всіх підприємців зважати на це рішення. Органи правопорядку отримали чітку вказівку карати тих, хто порушує норми чинного законодавства і позбавляти ліцензії тих, хто займається такою діяльністю», - підкреслив мер Львова.

Як повідомлялося, раніше рішення виконавчого комітету Львівської міської ради про заборону торгувати вночі алкогольними напоями опротестувало Представництво Держкомпідприємництва.