Народні засоби лікування грипу

Лікування соками

* Рецепт: 8 крапель часникового соку, 1 ст. л. молока.

Змішати молоко з часниковим соком і підігріти засіб до 45–50°С на водяній лазні.

Приймати на ніч протягом 4–5 днів.

* Рецепт: по 0,5 скл. соку брусниці і меду.

Сік брусниці ретельно перемішати з медом.

Суміш приймати по 1 ст. л. 3–4 рази на день.

* Рецепт: 3 зубчики часнику.

Зубчики часнику очистити, ретельно подрібнити і залити 0,25 скл. крутого кип`ятку. Настояти протягом 1–1,5 год. Процідити. Настій можна зберігати в холодильнику 2 дні.

Закрапувати по 2–4 краплі настою в кожну ніздрю 3 рази на день.

Лікування медом

* Рецепт: 3–4 зубчики часнику, 2 ст. л. меду.

Очищені зубчики часнику натерти на дрібній тертці і змішати з медом.

Приймати по 1 ч. л., запиваючи теплою водою, 2–3 рази на день.

Фітотерапія

* Рецепт: 2 ст. л. бруньок сосни звичайної.

Бруньки залити 1 л кип`ятку і варити на водяній лазні 30–35 хв. Настояти відвар 30 хв., після чого процідити.

Приймати по 0,5 стакана 3 рази на день після їжі.

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