Дитині, хворій на рак необхідна термінова допомога!

12-річна Таня Мацюк з Івано-Франківська захворіла раптово. Почала стрімко худнути, швидко втомлювалась, тілом пішли крововиливи. Діагноз лікарів приголомшив - апластична анемія. За цієї хвороби йде ураження кісткового мозку, який виробляє клітини крові. Цей діагноз практично є несумісним з життям дитини.

Лікарі відразу сказали, що дівчинку врятує операція з пересадки кісткового мозку. Цією весни хвороба почала прогресувати, з`явились ускладнення - проблеми з нирками. На жаль, ніхто з рідних не підійшов Тетянці у якості донора. Україна не робить операції від нерідного донора. Тому вимушені були шукати клініку за кордоном. Ізраїльська Клініка Хадасса погодилась взяти Таню на трансплантацію кісткового мозку (ТКМ) від нерідного донора і виставила рахунок: пошук донора - 10 887 євро, власне операція ТКМ - 108 862 євро. Операцію зроблять ТІЛЬКИ ПІСЛЯ 100 % ПРОПЛАТИ. Лікарі дають не більше ТРЬОХ МІСЯЦІВ на пошук донора.

Батьки у відчаї - свій "резерв" вже давно вичерпали. Вони просять всіх небайдужих про допомогу!

Сторінка Тані на сайті donor.org.ua

http://www.donor.org.ua/index.php?module=help&act=show&c=17&id=1509

Реквізити для надання допомоги

Приватбанк

Отримувач: Приватбанк

Назва банку: Приватбанк

Номер рахунку: 29244825509100

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