У Криму від отруєння чадним газом загинуло подружжя.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кримського управління МНС, тіла 69-річного чоловіка і 70-річної жінки були виявлені 20 грудня в будинку, що їм належить, в селі Островське Первомайського району.

Ознак пожежі в оселі не було.

Рятувальники припускають, що люди загинули в результаті отруєння чадним газом, витік якого стався через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Сімферопольському районі Криму від отруєння чадним газом загинули троє чоловіків.