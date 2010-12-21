У Києві захворюваність на грип нижче епідемічного порогу

За останній тиждень, з 13 по 19 грудня, у Києві зареєстровано 32 тисячі 965 хворих на грип та інші ГРЗ (показник – 118,4 на 10 тис. населення).

Це нижче епідемічного порогу на 0,5% (епідпоріг для 49-го тижня становить 33 тисячі 80 в абсолютних числах і становить 118,9 на 10 тисяч населення) повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Порівняно з попереднім тижнем (6 – 12 грудня), захворюваність збільшилась на 22%.

Всього за минулий тиждень у лікувально-профілактичні заклади столиці з приводу грипу та інших гострих респіраторних захворювань звернулося трохи менше 33 тисяч осіб, з них дорослих – близько 12 тисяч і дітей – 21 тисяча.