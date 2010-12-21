У військових, що повернулися з Ліберії, виявили малярію

80 миротворців, які щойно повернулися з Ліберії до Львова, госпіталізовані з підозрою на тропічну малярію.

Як повідомляє ТСН, у крові військовослужбовців виявили малярійний плазмодій. Він є збудником тропічної малярії. Проте військові медики наголошують, що миротворці не хворі, адже інфекцію вчасно виявили. Зараз військовослужбовців лікують.

"Проводимо одноденну санацію спеціальним французьким препаратом "лордам", який передбачає вживання 6 таблеток для того, щоб знищити той паразит в крові", - повідомив керівник військово-медичного клінічного центру Західного регіону Іван ГАЙДА.

Інфекція передається лише через кров та укус комара, тому для родичів вояків нема ніякої загрози.

У вівторок, 21 грудня, з Ліберії повертаються ще 160 військовослужбовців. Їх теж чекає ретельне обстеження.

Раніше, у 2008 році, від малярії у Львівському військовому госпіталі помер 23-річний миротворець. За словами лікарів, тоді хлопець запізно звернувся за допомогою.