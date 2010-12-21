У Кривому Розі чоловік навмисне розлив у будинку ртуть
17:43, 21 грудня 2010Новини регіонів
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Вчора ввечері у Кривому Розі у приватному будинку внаслідок сімейної сварки нетверезий 31-річний син господарів оселі навмисно розлив близько 20 г ртуті та втік з місця події.
Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС у Дніпропетровській області.
На час проведення демеркуризації приміщення гірничорятувальниками троє мешканців будинку тимчасово були відселені до рідні. Ніхто з людей не постраждав.
Повторний замір на наявність парів ртуті у будинку буде проведений працівниками санепідемслужби через 1-3 доби.
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