У Кривому Розі чоловік навмисне розлив у будинку ртуть

Вчора ввечері у Кривому Розі у приватному будинку внаслідок сімейної сварки нетверезий 31-річний син господарів оселі навмисно розлив близько 20 г ртуті та втік з місця події.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС у Дніпропетровській області.

На час проведення демеркуризації приміщення гірничорятувальниками троє мешканців будинку тимчасово були відселені до рідні. Ніхто з людей не постраждав.

Повторний замір на наявність парів ртуті у будинку буде проведений працівниками санепідемслужби через 1-3 доби.