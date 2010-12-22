На Кіровоградщині активно вакцинуються проти грипу

У Кіровоградській області порівняно з минулим роком кількість вакцинованих проти грипу збільшилась вчетверо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив головний державний санітарний лікар Кіровоградської області Федір ЧОРНИЙ.

За його словами, на сьогодні вакциновано більше 7 тисяч людей, жодних ускладнень чи нетипових реакцій не зафіксовано.

Як заувачив головний санлікар області, працівники лікувально-профілактичних закладів вакциновані майже стовідсотково, спецінтернатів – більш як на 50%, населення, що належить до групи медичного ризику, – на 44%. Щеплення проти грипу отримали більше 2 тисяч медичних працівників.

«Торік ми відчували брак вакцини. Цього року область повністю забезпечена вакциною комбінованої дії проти кількох видів збудників», - запевнив Ф.ЧОРНИЙ.

Він додав, що медики очікують епідемію грипу та ГРВІ на Кіровоградщині на початку лютого. На сьогодні зареєстровано лише 2 випадки захворювання на грип типу «Б» у Кіровограді.

Як сказала заступник начальника управління охорони здоров’я Кіровоградської облдержадміністрації Наталя ГОРБЕНКО, за минулий тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції в області захворіли близько 8 тисяч людей. «Це значно менше, ніж торік, коли ми щодня фіксували 8-12 тисяч хворих», - зауважила вона.

На сьогодні в області у зв’язку із карантином через перевищення епідемічного порогу призупинено навчання в 11 школах, закрито 30 класів.