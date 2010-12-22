У Криму в пожежі загинули мати з сином
10:15, 22 грудня 2010Новини регіонів
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Необережне поводження з вогнем
У Криму при пожежі в одноповерховому будинку барачного типу загинуло двоє людей.
Як повідомила прес-служба кримського управління МНС, тіла 59-річної жінки і її 24-річного сина були виявлені в селі Тунельне Сакського району увечері 21 грудня.
Вогонь знищив крівлю будинку.
Попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем.
Збитки встановлюються.
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