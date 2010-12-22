У Криму в пожежі загинули мати з сином

У Криму при пожежі в одноповерховому будинку барачного типу загинуло двоє людей.

Як повідомила прес-служба кримського управління МНС, тіла 59-річної жінки і її 24-річного сина були виявлені в селі Тунельне Сакського району увечері 21 грудня.

Вогонь знищив крівлю будинку.

Попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем.

Збитки встановлюються.