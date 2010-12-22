У Києві презентують «Закон Божий» для незрячих людей

Офіційна презентація в УНІАН

24 грудня, о 13.30 в УНІАН відбудеться офіційна презентація «Закону Божого» для незрячих людей, надрукованого шрифтом Брайля. Як повідомили УНІАН в прес-офісі Української Православної Церкви Московського патріархату, відповідний проект реалізовано Волинською єпархією УПЦ МП. «Закон Божий» презентуватиме митрополит Луцький і Волинський НІФОНТ, голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ протоієрей Георгій КОВАЛЕНКО, голова прес-центру Волинської єпархії протоієрей Валентин МАРЧУК, представники регіональних УТОСів ― заступник голови Київського УТОСу Олександр ОСАДЧИЙ, голова правління Волинської обласної організації УТОС Юрій СИМОНЧУК. У прес-конференції запланована участь головного офтальмолога України Сергія РИКОВА. За словами організаторів, попереднє представлення видання відбулося 16 грудня в рамках благодійного книжкового ярмарку, що проходив в Українському домі за участю монастирів та храмів УПЦ МП, які опікуються виданням духовної літератури.

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