На Дніпрі в Херсоні виявлено розлив нафтопродуктів
15:45, 22 грудня 2010Новини регіонів
1
Причини з`ясовують
На Дніпрі в Херсоні виявлено розлив нафтопродуктів.
Як повідомили кореспонденту УНІАН і Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області, розлив зафіксовано в районі Нафтогавані.
Для виявлення причин забруднення та встановлення шкоди, заподіяної природним ресурсам, фахівці здійснять відбір проб поверхневих вод річки Дніпро, забруднених нафтопродуктами.
За результатами роботи комісії у складі працівників Державної екологічної інспекції, Херсондержрибоохорони та профільного управління облдержадміністрації буде складено акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter