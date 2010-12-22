На Дніпрі в Херсоні виявлено розлив нафтопродуктів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН і Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області, розлив зафіксовано в районі Нафтогавані.

Для виявлення причин забруднення та встановлення шкоди, заподіяної природним ресурсам, фахівці здійснять відбір проб поверхневих вод річки Дніпро, забруднених нафтопродуктами.

За результатами роботи комісії у складі працівників Державної екологічної інспекції, Херсондержрибоохорони та профільного управління облдержадміністрації буде складено акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства.