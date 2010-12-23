Прокуратура вимагає відібрати 1-річну дитину в матері

Мелітопольська міжрайонна прокуратура винесла постанову, якою вимагає "негайно відібрати" однорічну дитину в місцевої жительки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, підставою для прийняття такого рішення стало те, що перебування з матір`ю "загрожує життю і здоров`ю дитини внаслідок неналежного виконання батьківських обов`язків".

"У службу у справах дітей Мелітопольської міської ради надійшла інформація від жителів одного з багатоквартирних будинків про те, що в квартирі будинку проживає без реєстрації громадянка І. з малолітньою дитиною. При цьому в квартирі постійно збираються сторонні особи, які розпивають спиртні напої, мати не забезпечує належного догляду за дитиною: лікарів у квартиру не допускає, часто залишає дівчинку у віці одного року без нагляду. Під час відвідин цієї квартири встановлено, що скрізь панує антисанітарія, у дитини відсутні місце для сну, засоби гігієни і навіть продукти харчування", - розповіла прес-секретар прокурора Запорізької області Мар`яна ПІСКУНОВА.

Саме у зв`язку з цим, за словами М.ПІСКУНОВОЇ, і винесена постанова про негайне приміщення дитини до лікувальної установи і підготовку документів про позбавлення матері батьківських прав.