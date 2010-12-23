Закарпаття: при зіткненні трьох авто загинуло троє осіб
08:36, 23 грудня 2010Новини регіонів
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Ведеться слідство
На Закарпатті при зіткненні двох легковиків та вантажівки загинули троє осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора на 762 км автодороги Київ-Чоп.
Водій автомобіля "ВАЗ-21099" при виконанні обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "Volkswagen Jetta".
Після цього автомобіль "Volkswagen" відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з вантажівкою "МАН" з напівпричепом.
Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля "Volkswagen", а також водій автомобіля "ВАЗ" загинули на місці пригоди. Ведеться слідство.
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