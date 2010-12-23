Закарпаття: при зіткненні трьох авто загинуло троє осіб

На Закарпатті при зіткненні двох легковиків та вантажівки загинули троє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора на 762 км автодороги Київ-Чоп.

Водій автомобіля "ВАЗ-21099" при виконанні обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "Volkswagen Jetta".

Після цього автомобіль "Volkswagen" відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з вантажівкою "МАН" з напівпричепом.

Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля "Volkswagen", а також водій автомобіля "ВАЗ" загинули на місці пригоди. Ведеться слідство.