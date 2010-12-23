Кіровоградщина: під час пожежі загинула 3-річна дівчинка

Вчора під час пожежі у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області під час пожежі у житловому будинку загинула 3-річна дитина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС в Кіровоградській області.

За попередньою інформацією, причиною пожежі стало коротке замикання в електричній мережі. Дівчинка перебувала під наглядом бабусі, однак жінка час від часу виходила до літньої кухні. Як зазначили у прес-службі, тіло дитини виявили з електричним дротом у руках.