Ліквідовано злочинну групу, яка розповсюджувала метадон

У Київській області правоохоронці ліквідували злочинну групу, учасники якої впродовж останніх двох років займалися розповсюдженням метадону на території Броварського та Бориспільського районів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Київській області, до складу групи входило 7 жителів Броварів і Борисполя.

За місцем проживання наркоділків працівники міліції вилучили 380 г метадону та 200 г марихуани, що за цінами «чорного ринку» коштує понад 500 тис. грн.. Також правоохоронці вилучили пістолет, 3 револьвера, гвинтівку, майже 500 набоїв до різної зброї, 48 тисяч гривень, понад 1 кг виробів із золота, 17 мобільних терміналів і три автомобіля.

Учасників злочинної групи затримано. Стосовно них порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів і психотропних речовин), що передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи щодо встановлення причетності затриманих до скоєння інших злочинів.