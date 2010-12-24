Донеччина: в 2010 році всиновлено 22 дітей з ВІЛ

У Донецькій області цього 2010 року було всиновлено 22 дітей з Макіївського спеціалізованого будинку дитини для ВІЛ-інфікованих дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу заступник голови Донецької облдержадміністрації Олена ПЕТРЯЄВА.

«Тільки із спеціалізованого будинку дитини для ВІЛ-інфікованих впродовж 2010 року було всиновлено 22 дітей. Це вже показово для нашого суспільства, ступінь свідомості нашого суспільства», - сказала заступник губернатора.

Вона додала, що серед усиновителів - як іноземці, так і громадяни України.

Разом з тим О.ПЕТРЯЄВА відзначила позитивний момент, що зараз у регіоні стало переважати національне всиновлення.

«Змінюється менталітет суспільства. Ще два роки тому у нас в області іноземне всиновлення переважало над національним, але другий рік національне значно вище, ніж іноземне, - сказала О.ПЕТРЯЄВА. - Якщо раніше збірний портрет усиновленої дитини – це дівчинка, обов`язково до року, з блакитними очима, і такий був бажаний варіант, то зараз усиновленню підлягають і хворі діти, і старші».

Крім того, заступник губернатора зазначила, що в області і в 2010 році тривала робота з подальшого розвитку форм сімейного виховання. Так, за рік було створено 5 дитячих будинків сімейного типу, в яких тепер виховуються 25 дітей, і 43 прийомні сім`ї, де проживають 63 дітей. Усього ж, за словами О.ПЕТРЯЄВОЇ, в Донецькій області на сьогодні функціонують 260 прийомні сім’ї і 22 дитячі будинки сімейного типу, в яких виховуються 525 дітей.