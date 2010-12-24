9-річний хлопчик після бійки в школі впав у кому

У Запорізькій області 9-річний хлопчик у результаті бійки у школі опинився в комі.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції, бійка між двома 9-річними учнями школи села Біле Запорізького району сталася через мобільний телефон прямо у будівлі школи.

"На перерві 9-річний хлопчик вибив з рук у свого однолітка мобільний телефон. Апарат впав на підлогу, після чого його господар вдарив свого кривдника по голові", - розповіли в міліції.

Про те, що удар спричинив серйозну травму, стало відомо тільки наступного дня після події. "Після бійки хлопчик доучився, пішов додому, а наступного дня прийшов в школу, однак скаржився на головний біль, потім несподівано знепритомнів. 22 грудня у тяжкому стані його доставили до реанімації Запорізької обласної дитячої лікарні з діагнозом "забій головного мозку і кома 1-го ступеня", - відзначили у міліції, підкресливши, що за даним фактом проводиться ретельна перевірка.

У Запорізькому облуправлінні охорони здоров`я УНІАН факт перебування 9-річного хлопчика у стані коми, спричиненої згаданою травмою, одержаною в результаті удару по голові, підтвердили і повідомили, що на даний момент дитина вже вийшла з коми.