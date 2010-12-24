Каналізаційні стоки скидаються в Каховське водосховище

У Каховці (Херсонська обл.) через аварію на каналізаційному колекторі всі стоки скидаються в Каховське водосховище.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області, 23 грудня близько 11:00 виникла аварія гасильного колодязя каналізаційної насосної станції №1 (КНС-1), внаслідок чого не здійснюється перекачка стоків центральної частини міста до очисних споруд.

Наразі стоки скидаються через аварійний скид в Каховське водосховище.

На КНС-1 тривають ремонтні роботи.