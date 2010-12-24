Під час ДТП в Херсонській області загинуло 4 осіб

Під час дорожньо-транспортної пригоди в Херсонській області загинуло четверо осіб, ще двоє травмовані.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області, повідомлення про ДТП до пункту зв’язку Каховського райвідділу МНС надійшло учора близько о 23.58.

Встановлено, що легковий автомобіль “Шеврове Епіка” через перевищення швидкості виїхав на зустрічну смугу, водій не впорався з керуванням, виїхав у кювет та здійснив зіткнення з деревом. Автомобіль рухався у напрямку м. Каховка трасою Нова Каховка - Каховка.

Внаслідок ДТП загинуло четверо осіб: 21-річний мешканець села Подівка, 16-річний та 19-річний мешканці м. Таврійськ, особа четвертого загиблого встановлюється.

Ще двоє -18-річний та 17-річний мешканці села Малокаховка отримали травми та забиття.