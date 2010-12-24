Чернігівщина: під колесами електропотягу загинув чоловік

15:00, 24 грудня 2010
Новини регіонів
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Смертельна травма

На Чернігівщині під колесами електропотягу загинув чоловік. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

У м. Носівка електропотяг № 6927 сполученням "Київ – Ніжин" смертельно травмував чоловіка, 1948 року народження.

Затримки руху потягів через інцидент не було.

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