Чернігівщина: під колесами електропотягу загинув чоловік
15:00, 24 грудня 2010Новини регіонів
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Смертельна травма
На Чернігівщині під колесами електропотягу загинув чоловік. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
У м. Носівка електропотяг № 6927 сполученням "Київ – Ніжин" смертельно травмував чоловіка, 1948 року народження.
Затримки руху потягів через інцидент не було.
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