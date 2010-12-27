Під Дніпропетровськом розбився вертоліт, загинули чотири людини

Був сильний туман

За 20 км від Дніпропетровська вчора розбився вертоліт. Як повідомляє телеканал ICTV, За даними Міністерства інфраструктури, в аварії загинули 4 людини - пілот і троє пасажирів. Група МНС виїхала на місце катастрофи. Вертоліт іноземного виробництва мав українську реєстрацію. Експерти не виключають, що катастрофа могла статися через сильний туман.

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