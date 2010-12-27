У Тернополі другокласник отримав опіки від петарди.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, хлопець підпалював петарди і підкидав догори. Одна з них впала школяру під одяг, вибухнула та спричинила опіки.

У міліції зауважили, що для попередження травмувань та недопущення незаконної торгівлі піротехнікою правоохоронці провели рейд, під час якого вилучили 10 тис. петард та феєрверверків. Здебільшого незаконну торгівлю цими товарами зафіксовано на ринках Тернополя. Підприємців притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення порядку виробництва, зберігання перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів.

Загалом у Тернопільській області право продавати ліцензовані побутові піротехнічні вироби отримали 25 суб’єктів господарювання. Правоохоронці нагадують, що у продавців такої продукції має бути паспорт на піротехнічний виріб, а особа, яка здійснює продаж вибухових речовин, повинна мати відповідний рівень освіти та кваліфікації й детально ознайомлювати з інструкцією кожного покупця.