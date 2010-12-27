Унікальне солотвинське соляне родовище можна відродити

Унікальні солотвинські соляні шахти, у яких було розмішено алергологічну лікарню та велося видобування солі, можна відродити, або ж налагодити у Солотвино кар’єрне видобування.

Про це заявив виконавчий директор Відділення гірничо-хімічної сировини Академії гірничих наук України Анатолій ГАЙДІН у статті для «Дзеркала тижня».

«Останніми роками система відведення води з шахтних полів вийшла з ладу, внаслідок чого одна з двох соляних шахт з підземними лікарнями у 2009 році була затоплена. Друга шахта перебуває в аварійному стані: 22 травня 2010 року у ствол шахти обвалилося близько 200 кубометрів породи. Видобування солі припинено. Відбувається некероване затоплення шахти. Шахтарі, які колись видобували сіль, та персонал, що обслуговував лікарні, нині безробітні. Колектив рудника залишився без будь-яких засобів до існування», - розповідає фахівець.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 19 листопада 2010 року дав уряду доручення щодо врегулювання ситуації, яка склалася на Солотвинському солеруднику, збереження алергологічних лікарень у соляних шахтах і недопущення техногенної катастрофи.

«Однак відновити шахти вже технічно неможливо, а будівництво нової шахти потребує багато часу і коштів. У зв’язку з цим працівники Відділення гірничо-хімічної сировини АГН України на основі прогнозу розвитку екологічної ситуації запропонували два варіанти заходів з порятунку Солотвино», - повідомив експерт.

Перший, найдешевший, варіант, за інформацією, А.ГАЙДІНА, полягає у видобуванні запасів солі, які залягають вище за рівень підземних вод, за допомогою горизонтальних виробок - штолень.

«Одночасно з видобуванням солі можна створити підземні зали для розміщення лікарні і розважальних закладів», - вважає експерт.

Другий варіант полягає у відкритому видобуванні солі з кар’єру.

«При цьому створюється можливість випилювання великих соляних блоків, з яких можна будувати соляні палаци для розміщення лікарень і розважальних закладів. У разі застосування цього способу створюються умови для потужного виробництва кам’яної солі. Кар’єр може мати площу до 100 га. При глибині кар’єру 50 м виїмкові запаси солі становлять до 100 мільйонів тонн», - повідомив експерт.