Електричний струм вбив 5-річну дівчинку

У Житомирській області від ураження електрострумом загинула 5-річна дівчинка.

Про це УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, 26 грудня у с. Стара Гута Баранівського району “мати затіяла прання, причому мокрі речі вона виносила через кімнату на двір. У кімнаті босоніж гралася донька. Щоб прогріти приміщення, був підключений обігрівач. Через необережність він впав у калюжу, у яку ступила дитина і була смертельна уражена електрострумом”.