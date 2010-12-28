На Херсонщині оголосили штормове попередження

В Херсонській області оголошено штормове попередження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації з посиланням на дані Гідрометцентру, 28 грудня регіоні очікуються місцями сильні опади, вночі місцями ожеледь, видимість в опадах 1-2 км, місцями пориви північно-східного вітру 15-20 м/с.

Наразі в Херсоні хмарно, сніг з дощем, місцями сильний, вітер північно-східний 5 м/с. Також синоптики прогнозують складні погодні умови й на 29 грудня.