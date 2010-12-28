У Криму на шкільному ранку помер Дід Мороз

Сімферополь. 27 грудня. УНІАН. Житель Феодосії, який виконував роль Діда Морозу, помер під час дитячого новорічного ранку в одній зі шкіл Феодосії в Криму.

Про це повідомила сьогодні газета «Кафа» з посиланням на інформацію міськуправління міліції.

Інцидент стався ще у п`ятницю.

46-річний чоловік помер від серцевого нападу.

Про подію в міліцію повідомив лікар феодосійської станції «швидкої допомоги».

«Діду Морозу» стало погано і він пішов за куліси, вчителі відразу викликали «швидку», але актор помер прямо в шкільному класі, ймовірно, від серцевої недостатності», - пише також «Комсомольская правда в Украине».