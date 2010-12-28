На Солотвинському солеруднику стався провал

Активізувалися карстові явища

У Закарпатській області 22 грудня на території шахтних виробок ДП „Солотвинський солерудник”, внаслідок активізації карстових явищ сталося розширення провалу грунту (обрушення близько 3 000 м. куб.). Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, обрушення сталося поблизу будівлі центральної розподільчої електропідстанції та компресорної станції. Існує загроза подальшого збільшення карстового провалля та руйнування будівлі центральної розподільчої електропідстанції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter