У 2011 році безкоштовні лікарні закриють

У Донецьку стоматологів державних медустанов планують перевести на госпрозрахунок. Про це сьогодні на прес-конференції заявив заступник міського голови Донецька Валентин Лактіонов, передає «Донецьк. Коментарі».

У 2011 році, за словами чиновника, в обласному центрі планується оптимізувати сферу охорони здоров`я. «Сьогодні в місті діє кілька десятків приватних стоматологічних поліклінік. А ми фінансуємо стоматполіклініки на ту кількість людей, яка їх відвідувало раніше. Потрібно оптимізувати мережу, і наші лікарні повинні отримати госпрозрахункові підрозділи, які створять конкуренцію приватним лікарням,» - розповів Лактіонов.

Він також повідомив, що в районах Донецька будуть створюватися медичні округи: лікарні з дублюючими функціями будуть закриватися, і переноситися в місця компактного проживання городян, раніше вимушених довго добиратися до найближчих медустанов.

novosti.dn.ua