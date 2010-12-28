Знайшли жінку, яка задушила і викинула у сміття своє немовля

В Херсоні міліція встановила особу жінки, яка в лютому цього року задушила і кинула у сміттєвий бак свою новонароджену дитину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВСУ в Херсонській області працівники Суворовського райвідділу міліції м. Херсон встановили особу матері новонародженого хлопчика, тіло якого знайшли 4 лютого 2010 року у сміттєвому баку по пр.200 років Херсона.

Нагадаємо, що дитина була загорнута у поліетиленовий пакет, голова обмотана скотчем. За висновком судово-медичної експертизи смерть хлопчика настала внаслідок механічної асфіксії.

Було порушено кримінальну справу за ст.117 Кримінального Кодексу України “Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини”.

В ході розслідування встановлено, що матір’ю загиблої дитини є 37-річна жінка без певного місця проживання. Її тіло виявили 16 березня у покинутому будинку по вул.Червонофлотській. Згідно з актом судово-медичного дослідження вона померла від абсорбуючої пневмонії.

Відповідно до висновку молекулярно-генетичної експертизи від 29 жовтня підтверджено біологічне материнство померлої щодо новонародженої дитини.

17 грудня поточного року винесено постанову про закриття кримінальної справи у зв’язку зі смертю особи, яка скоїла злочин.