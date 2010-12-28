У Києві на фонтани виділено більше коштів, ніж на лікарні

Київ запланував спрямувати на ремонт фонтанів у наступному році на 5 млн. грн. більше, ніж на реконструкцію лікарень до Євро-2012.

Так секретар депутатської фракції «Республіка Київ» у Київській міській раді, секретар комісії з питань освіти і науки Олексій ДАВИДЕНКО прокоментував проекти бюджету та Програми соціально-економічного розвитку столиці на 2011 рік, повідомили УНІАН у прес-службі «Республіки Київ».

О.ДАВИДЕНКО зазначив, що, згідно з проектами, у 2011 році планується спрямувати 19,7 млн. грн. на ремонт чотирьох фонтанів у центральній частині міста – на Майдані Незалежності, вулицях Хрещатик та Червоноармійська.

«Київ узяв приклад із Харкова, який виділив шалені кошти на придбання лавочок для метрополітену, і передбачив більш як 19 млн. грн. на ремонт чотирьох фонтанів у центрі міста у рамках підготовки до Євро-2012. Натомість на ремонт і реконструкцію лікарень до того ж таки Євро передбачено лише 14 млн. грн. Виникає запитання, як так могло статися?», - говорить О.ДАВИДЕНКО.

Також депутат відзначив відсутність у проекті бюджету муніципальних надбавок вчителям та лікарям у розмірі 20% посадового окладу і 50% - керівникам медичних та освітніх закладів.

«Незважаючи на запевняння керівників профільних управлінь у збереженні цих надбавок, цифри бюджету говорять про інше. Так, зростання заробітної плати київських освітян та медиків у 2011 році відбудеться лише за рахунок збільшення розміру мінімальної зарплати по країні, але зовсім не завдяки муніципальним надбавкам», - констатував секретар фракції «Республіка Київ».

О.ДАВИДЕНКО зазначив, що натомість бюджет «подбав» про збереження середньої заробітної плати депутатів ліквідованих райрад, які потребують працевлаштування. На ці цілі навіть передбачена субвенція із Державного бюджету у розмірі 388 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 грудня, Київрада планує розглянути проект бюджету столиці на 2011 рік та прийняти його за основу. Проект документу передбачає доходи в розмірі 16,371 млрд. грн. та видатки в обсязі 16,275 млрд. грн., тобто профіцит бюджету становитиме близько 119 млн. грн.