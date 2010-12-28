Хлопчик, який повісився, повторив сюжет японського мультика

У міліції припускають, що 10-річний хлопчик, який повісився в одному з сіл Сакського району Криму, міг невдало відтворити сюжет японського мультфільму. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в АРК.

Під час проведення перевірки за фактом загибелі хлопчика співробітники міліції встановили, що після того, як п`ять років тому помер його батько, дитина жила з матір`ю, 12-річною сестрою і 17-річним братом. На обліку в міліції ні сам неповнолітній, ні його родичі не перебували.

За даними міліції, в день смерті хлопчик був удома зі своєю старшою сестрою. Підлітки дивилися на комп`ютері японські мультфільми. У фіналі анімаційного фільму маленький хлопчик, який тяжко переживав смерть матері, взяв мотузок, зробив з нього петлю, закинув мотузок на гілку дерева і повісився. Подивившись мультфільм, діти стали займатися кожен своїми справами: брат вийшов у двір погуляти, а сестра залишилася в будинку. За кілька хвилин дівчинка виглянула у вікно і побачила брата повішеним на дереві. Вибігши у двір, дівчинка ножем зрізала мотузок, на якому висів брат, проте було пізно - хлопчик не дихав.

"Складно однозначно сказати, що насправді стало причиною смерті дитини: чи то він хотів пограти - відтворював сюжет фільму, і не розрахував, що все може так плачевно для нього закінчитися; чи то вирішив покінчити життя самогубством з причини нікому невідомої. До цього моменту загиблий хлопчина ніколи не висловлював думок про суїцид, характеризувався як товариська позитивна дитина", - повідомили в міліції.

Правоохоронці також насторожив той факт, що в домашньому комп`ютері сім`ї зберігалася безліч фільмів жахів та іншого відео, що пропагує культ насильства і жорстокості. Під час огляду місця події співробітниками міліції на письмовому столі була виявлена книга "Зловісні мертвяки".

Подія зареєстрована в Сакському міському відділі міліції, за даним фактом проводиться перевірка.