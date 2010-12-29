Що буде з Олександрівською лікарнею у Києві?

Адвокат Марина СОЛОВЙОВА заявляє про відсутність підстав для перегляду справи щодо про вилучення на користь ТОВ “Житлобуд” частини території Олександрівської лікарні.

Про це вона сказала на прес-конференції в УНІАН на тему: “Хто і з якої причини відновлює судову справу про спорудження житлового будинку на території Олександрівської лікарні”.

“Підстав для перегляду справи немає”, - сказала М.СОЛОВЙОВА, яка представляла інтереси лікарні у справі про вилучення частини території на користь “Житлобуду”.

Вона нагадала, що у травні 2010 року Вищий господарський суд України (ВГСУ) визнав незаконність вилучення частини території Олександрівської лікарні на користь ТОВ “Житлобуд”. Разом із тим 3 грудня цього року ТОВ “Житлобуд” офіційно звернувся до Вищого господарського суду із заявою про необхідність перегляду вже закритої справи “на підставі нових обставин”.

М.СОЛОВЙОВА поінформувала, що 20 грудня ВГСУ ухвалив рішення про прийом заяви ТОВ “Житлобуд”, відкриття касаційного провадження і призначив розгляд заяви на 29 грудня цього року.

“Ні Олександрівська лікарня, ні Інститут фізіології Богомольця (що межує з лікарнею і також постраждає при спорудженні будинку), які є учасниками судового розгляду, не одержали тексту заяви позивача. Нам невідомо, які обставини забудовник вважає новими”, - сказала адвокат, додавши, що це є процесуальним порушенням. М.СОЛОВЙОВА наголосила, що сторона, яка подає до суду позов, має обов’язково поінформувати про нього всіх учасників процесу.

За її словами, нове керівництво лікарні відсторонило від участі у справі юристів, які вели справу впродовж останніх років і мають повну інформацію про усі стадії процесу.

М.СОЛОВЙОВА повідомила, що керівництво лікарні 20 грудня цього року відкликало її довіреність, що надавало право представляти інтереси лікарні в судах.

“Тобто, ми були відсторонені від ведення справи і представництва інтересів лікарні в судових інстанціях”, - додала вона.

У свою чергу, головний лікар Олександрівської лікарні Роман ВАСИЛИШИН повідомив, що відкликав довіреність М.СОЛОВЙОВОЇ і ще декількох людей на право представляти інтереси лікарні в судах, оскільки вважав, що люди, які не мають правових відносин з медичним закладом, не можуть представляти його інтереси. “У нас є юристи, які будуть займатися цією справою”, - сказав він.

Р.ВАСИЛИШИН також повідомив, що керівництво лікарні надіслало до суду листа з проханням повідомити, які саме “нові обставини” дозволяють продовжувати судовий процес. Він також заявив, що не отримував “зверху якихось вказівок” щодо ТОВ “Житлобуд”.

Юрист-консультант Головного управління охорони здоров’я Київської міськдержадміністрації Дмитро ОЛЕШКО зазначив, що у цій справі необхідно діяти виключно в рамках закону. Він також повідомив, що лікарня не отримала заяву щодо перегляду рішення суду через виявлення нових обставин. У зв’язку з цим, за його словами, юрист лікарні заявив клопотання про відтермінування розгляду справи, щоб мати можливість ознайомитися із заявою ТОВ “Житлобуд”.

“І лікарня, і управління забезпечать належний захист інтересів держави у цьому процесі. Якщо ми будемо відчувати, що наших сил не вистачає, то ми звернемося до прокуратури з клопотанням про те, щоб вона офіційно виступила на боці управління і лікарні”, - заявив Д.ОЛЕШКО.

Він також запевнив, що столична влада продовжуватиме добиватися визнання недійсним договору про оренду забудовником землі, що належить лікарні.

Як повідомляв УНІАН, рішення про виділення компанії “Житлобуд” землі площею 0,06 га на території Олександрівської лікарні було прийнято Київрадою 10 липня 2003 року.

На початку 2007 року на території лікарні розпочалися активні будівельні роботи. Кияни виступили на захист Олександрівської лікарні від забудови й організували цілодобове чергування навколо медичного закладу. У ході конфлікту відбувались численні сутички активістів-захисників і представників забудовника.

Згодом столична мерія видала розпорядження про призупинення вказаного будівництва.

У ході проведених підготовчих робіт забудовник вирубав на території меморіального парку ім. Богомольця (на території лікарні) 226 дерев.

Справа навколо конфліктної забудови розглядалась в судах.