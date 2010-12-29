Ветслужба посилила контроль за продукцією на ринках

Ветеринарна служба посилила контроль за якістю продукції на ринках напередодні свят.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві заступник голови Державного комітету ветеринарної медицини Віталій БАШИНСЬКИЙ.

Він зазначив, що контроль за безпекою харчових продуктів здійснюється належним чином упродовж всього року, «але перед святами сильно збільшується кількість охочих порушити закон і продати свою продукцію більш легким шляхом, без проведення ветеринарно-санітарної експертизи».

За словами В.БАШИНСЬКОГО, перед святами ветеринарна служба збільшує увагу до місць реалізації продукції, в деяких місцях, де реалізується велика кількість туш, збільшується довжина робочого дня лабораторій ветсанекспертизи, в деяких регіонах додаються люди для того, щоб мати можливість провести експертизу в збільшеному обсягу, що спровоковане збільшенням продукції, що реалізовується, напередодні свят.

При цьому начальник управління із забезпечення карантинних заходів МВС України Сергій ОКСЮТА зазначив, що в передноворічні дні збільшується обсяг торгівлі і, відповідно, збільшується кількість виявлених порушень. «Враховуючи передноворічну активізацію торгівлі і переробки, керівництво МВС підготувало план, згідно з яким була активізована робота внутрішніх справ саме з виявлення неякісної продукції», - сказав С.ОКСЮТА.

Він відзначив, що тільки з 18 грудня, коли було почато відпрацювання цього плану на території України, за 9 днів було вилучено більш як 8,5 тонн продукції, що визнана неякісною, і на сьогодні вирішується питання її утилізації.

С.ОКСЮТА повідомив, що під час перевірок виявляється великий перелік порушень. Зокрема, виявляється прострочена продукція, зафіксовано факти переклеювання бирок, а також реалізація продукції без відповідних документів, що гарантують безпеку і якість.

При цьому фахівці ветмедицини відзначили, що в Україні сьогодні існує 1624 діючих ринки, і продукція, що реалізується на них, проходить необхідний контроль безпеки і якості. При цьому існує величезна кількість стихійних ринків, де продукція ніяк не контролюється і може стати причиною не тільки харчових отруєнь, але й інфекцій, які важко піддаються лікуванню.

Фахівці закликали населення не купувати продукцію на стихійних ринках, щоб убезпечити себе від наслідків.