У Криму затвердили Програму розвитку фізкультури і спорту

Верховна Рада Автономної Республіки Крим затвердила Програму підтримки сім`ї, дітей, молоді, розвитку фізкультури і спорту, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у АРК на 2011-2014 рр.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене на позачерговій сесії кримського парламенту 28 грудня.

Пріоритетними напрямами Програми є створення умов для функціонування соціально благополучної сім`ї та демографічного розвитку, захист прав дітей, формування іміджу Криму як всеукраїнської дитячої здравниці, соціальне становлення молоді, розвиток масового спорту і спорту вищих досягнень, популяризація здорового способу життя, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Програма розрахована на 2011-2014 роки і має бути реалізована шляхом проведення основних заходів, передбачених у додатках до неї. Для реалізації Програми об`єднуються зусилля республіканських та інших структур, перш за все, органів місцевого самоврядування всіх рівнів, районних державних адміністрацій в АРК, Міністерства у справах сім`ї, молоді і спорту АРК.

В результаті виконання Програми очікується, зокрема, збільшення коефіцієнта народжуваності (на 1 тис. населення) з 12,0 в 2010 році до 15,3 в 2014 році; зменшення співвідношення кількості розлучень до кількості укладених браків з 46% в 2010 році до 37% в 2014 році; збільшення кількості сімей, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, щорічно на 3%; зниження кількості безпритульних і бездоглядних дітей до 2012 року - на 75%, до 2014 - на 95%; зниження рівня соціального сиротіння щорічно на 5%; збільшення до 2015 року кількості дітей, усиновлених громадянами України, щорічно на 2%.

Крім того, реалізація Програми припускає 50% обхват старшокласників автономії послугами профорієнтації, зниження кількості безробітних із числа молоді на 35%; зниження кількості незайнятого населення мінімум на 8% на рік; збільшення числа осіб, залучених до занять фізичною культурою і спортом (до 20% від загальної кількості населення); забезпечення максимальної участі кримських спортсменів в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітніх та Інтеллімпійських іграх, чемпіонатах Європи і світу.

Також у результаті виконання Програми очікується забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у різних сферах життєдіяльності; підвищення гендерної культури населення, рівня правової грамотності, соціально-правової захищеності населення у сфері гендерної політики; зменшення числа правопорушень, пов`язаних із торгівлею людьми.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету АРК, місцевих бюджетів, у межах щорічних асигнувань, що виділяються, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.