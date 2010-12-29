Суми: 57-річний чоловік проткнув плече ручкою холодильника

У Сумах рятувальники МНС звільнили 57-річного чоловіка, який проткнув плече ручкою холодильника і повис на ній.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією Центру пропаганди Головного управління МНС України у Сумській області, повідомлення про те, що житель Сум потрапив в біду, на телефон служби порятунку «101» надійшло від медиків, які самі не змогли допомогти і госпіталізувати постраждалого.

Прибувши на місце події, рятувальники побачили, що ручка старого зламаного холодильника пройшла крізь плече людини так, що він повис на ній і не міг самостійно рухатися. У такому стані чоловіка знайшла дружина і зразу ж викликала «швидку допомогу». Але медики не змогли самостійно звільнити чоловіка і викликали рятувальників МНС. Рятувальники за допомогою спеціального устаткування зрізали ручку і передали постраждалого медикам.

Чоловік перебував у шоковому стані і не зміг пояснити, як він потрапив у таку ситуацію.