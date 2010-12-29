Дніпропетровщина: п’ять днів тому зникли два рибалки
12:33, 29 грудня 2010Новини регіонів
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У Вехньодніпровському районі, на річці Дніпро біля села Домоткань, проводяться пошуки двох рибалок (1975 та 1976 років народження), які, за словами родичів, ще 24 грудня вийшли порибалити на алюмінієвому човні й не повернулися додому.
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС в Дніпропетровській області.
До пошукових робіт залучено працівників Верхньодніпровського районного відділу МНС та комунального підприємства «Аварійно-рятувальна служба на воді».
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