Дніпропетровщина: п’ять днів тому зникли два рибалки

У Вехньодніпровському районі, на річці Дніпро біля села Домоткань, проводяться пошуки двох рибалок (1975 та 1976 років народження), які, за словами родичів, ще 24 грудня вийшли порибалити на алюмінієвому човні й не повернулися додому.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС в Дніпропетровській області.

До пошукових робіт залучено працівників Верхньодніпровського районного відділу МНС та комунального підприємства «Аварійно-рятувальна служба на воді».