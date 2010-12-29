Донецьк: двоє людей постраждали від вибуху котла

У Донецьку двоє людей постраждали внаслідок вибуху котла опалення в приватному будинку.

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, вибух котла опалення на твердому паливі відбувся вчора в Київському районі Донецька в приватному одноповерховому будинку з паровим опаленням.

Внаслідок вибуху постраждали жінка, 1970 року народження, і чоловік, 1971 року народження. Обох із діагнозом «опіки I-II ступеня тіла кип`ятком» госпіталізовано до опікового центру Донецького інституту невідкладної та відновлювальної хірургії ім. Гусака. Наразі стан здоров`я постраждалих лікарі оцінюють як задовільний.

Згідно з попередніми даними, причиною вибуху стало порушення правил експлуатації котла опалення (було перекрито подачу нагрітої води від бака до системи опалення).