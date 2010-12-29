У Києві 5 років не вирубатимуть дерева

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства міста Києва».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Закон України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства міста Києва» парламент ухвалив 2 грудня.

Закону ухвалено з метою запобігання видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою у Києві, що призводить до згубних наслідків для природного середовища, санітарно-гігієнічних і рекреаційних умов життя та здоров’я громадян у місті. Відносини у галузі охорони та утримання зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва регулюються законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про рослинний світ", "Про Червону книгу", "Про благоустрій населених пунктів", "Про столицю України - місто-герой Київ", цим законом та іншими нормативно-правовими актами.

Законом вводиться мораторій строком на 5 років на видалення зелених насаджень у столичних скверах, ботанічних садах, парках, лісопарках, рекреаційних зонах, лісах; урочищах зі стрімкими схилами; на прибудинкових територіях; берегозахисних ділянках та у водоохоронних зонах; островах річки Дніпро в межах території Києва.

Вибіркове видалення окремих зелених насаджень на об’єктах благоустрою зеленого господарства може здійснюватися у разі відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб, знесення аварійних дерев чи ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації. У надзвичайних та аварійних ситуаціях, якщо падіння дерев спричиняє загрозу життю та здоров’ю людей, пошкодженню будівель і споруд, комунікаціям, безпеці дорожнього руху, видалення окремих зелених насаджень проводиться негайно у порядку без оформлення дозволу. Факт видалення зелених насаджень оформлюється актом огляду представниками органів виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій, районних у м. Києві державних адміністрацій, із залученням представників виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища і спеціалізованих підприємств, що проводять видалення окремих зелених насаджень.

Спеціальні уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища на місцях здійснюють контроль за дотриманням мораторію на видалення зелених насаджень згідно з вимогами, передбаченими статтями 2-3 цього закону.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.