Червона риба виявилася еліксиром безсмертя

Саме лосось названий вченими, як продукт, що впливає на тривалість життя. Дослідження показало, що жирні кислоти омега-3, які у великій кількості містяться в цій рибі, можуть впливати на біологічне старіння людини.

Жирні кислоти омега-3 перешкоджають вкороченню кінцевих ділянок хромосом, уповільнюючи старіння.

Вони допомагають також клітинам головного мозку, запобігаючи розвитку проблем з пам`яттю і увагою, викликаних віком або хворобою. Крім того, ці кислоти знижують кров`яний тиск і ризик виникнення серцевих захворювань.

У ідеальному варіанті краще всього їсти рибу двічі в тиждень. У жирній рибі міститься більше омега-3, ніж в нежирній.

Крім того, в цій чарівній рибі міститься близько 15-20% "хороших" протеїнів і практично немає вуглеводів. З вітамінів присутні вітамін А (для зору) і Д (для росту).

newsland.ru