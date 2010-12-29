У Київському метро смертельно травмовано робітника
14:22, 29 грудня 2010Новини регіонів
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Ескалатор почав рухатися
У Київському метрополітені під час ремонту ескалатора смертельно травмовано робітника.
Як сьогодні повідомила прес-служба Київського метрополітену, 28 грудня о 17.10 на станції "Лук’янівська" під час проведення робіт з капітального ремонту ескалатора № 3 було смертельно травмовано працівника ескалаторної служби метрополітену.
Причини та обставини, що призвели до нещасного випадку, будуть встановлені у ході розслідування.
Попередня причина – початок руху ескалатора під час ремонтних робіт.
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