У Київському метро смертельно травмовано робітника

У Київському метрополітені під час ремонту ескалатора смертельно травмовано робітника.

Як сьогодні повідомила прес-служба Київського метрополітену, 28 грудня о 17.10 на станції "Лук’янівська" під час проведення робіт з капітального ремонту ескалатора № 3 було смертельно травмовано працівника ескалаторної служби метрополітену.

Причини та обставини, що призвели до нещасного випадку, будуть встановлені у ході розслідування.

Попередня причина – початок руху ескалатора під час ремонтних робіт.