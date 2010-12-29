Вінниччина: злочини розкриватимуть злочини за допомогою ДНК-аналізу

У науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі при Управлінні МВС у Вінницькій області відтепер проводитимуть експертизи за допомогою метода ДНК-аналізу.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області, це стало можливим завдяки відкриттю у НДЕКЦ молекулярно-генетичної лабораторії, робота якої базується на цьому методі.

Нове оснащення для НДЕКЦ було профінансовано МВС України. Керівнику вінницького НДЕКЦ Олександру ФЕДОТОВУ вручено ключі від службового автомобіля «Toyota-Corolla» та 30 експертно-криміналістичних валіз з усім необхідним обладнанням та реактивами для належної роботи експертів на місці злочину.

Як зазначили в управлінні, метод ДНК-аналізу у світовій практиці застосовується для доведення причетності підозрюваної особи до злочину за слідами біологічного походження. Як початковий матеріал для виділення ДНК можуть бути використані кров, сперма, слина, волосся, кісткові тканини - будь-які зразки, що містять хоча б декілька цілих клітин. Перевагою методу є те, що навіть дуже малої кількості зразка достатньо для проведення аналізу.

ДНК-експертизи в розслідуванні кримінальних справ дозволяють встановити походження сліду від певної особи з високим ступенем імовірності, аж до ідентифікації особи; визначити кожного з учасників події у випадках, коли сліди утворені шляхом змішування крові декількох осіб; ідентифікувати особу у випадках вбивства з розчленуванням, встановити, чи можуть дані чоловік і жінка бути біологічними батьками дитини у випадках дітовбивства, крадіжки, підміни дітей. ДНК-експертиза дозволяє також ідентифікувати залишки жертв катастроф, якщо є близькі родичі.

Крім того, НДЕКЦ проводитиме експертизи з встановлення батьківства, що коштуватиме для громадян близько 5 тис. грн.