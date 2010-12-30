У Херсоні створять "Міський центр серця", в якому стаціонарно зможуть лікувати одночасно 142 хворих.

Як передає кореспондент УНІАН, центр створять на базі міської лікарні імені Лучанського в рамках програми профілактики й лікування серцево-судинних захворювань на 2011 - 2013 рр., яка затверджена 28 грудня рішенням сесії міської ради.

На фінансування центру за 3 роки планується направити 16 млн. 86.5 тис. грн., у т.ч. 11 млн. грн. із держбюджету, 3 млн. 275,5 тис. грн. і 1,811 млн. грн. залучити з інших джерел.