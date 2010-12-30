Чернігівські митники затримали на кордоні українця з кілограмом метадону.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі митниці.

Зокрема, під час здійснення спільного митно-прикордонного контролю у пункті пропуску "Нові Яриловичі" на українсько-білоруському кордоні співробітники Чернігівської митниці та прикордонники виявили у валізі з особистими речами громадянина України кристалоподібну речовину білого кольору.

Водій мікроавтобусу "Фольксваген-транспортер", 34-річний мешканець Львова, повертався з Білорусі до України і для перетину кордону обрав смугу спрощеного контролю - "зелений коридор". Водночас під час перевірки автомобіля спрацювала службова собака Фрося.

Тому співробітники митниці та прикордонники прийняли рішення про поглиблений огляд, під час якого й виявили поліетиленовий пакет з кристалоподібною речовиною. При застосуванні експрес-аналізатору "Сігма" було отримано позитивну реакцію на наркотичну речовину метадон.

Наразі проводиться експертне дослідження вилученої речовини.