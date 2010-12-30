Крим: на розвиток соціальних аптек передбачено 10 млн

У бюджеті АРК на 2011 рік на розвиток мережі соціальних аптек передбачено 10 млн. грн. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Ради міністрів АРК.

За словами міністра охорони здоров`я АРК Сергія ДОНИЧА, до теперішнього часу в Криму створені 9 аптечних пунктів: 3 - у Сімферополі, по одному - у Сімферопольському районі, Судаку, Білогірську, Совєтському і Євпаторії. Всього планується створити 34 аптечні пункти, вони будуть в кожному місті і районі автономії.

"Завдання соціальних аптек - безкоштовне надання медикаментів ветеранам війни. У них обмежено націнку на ліки - таким чином, державне регулювання цін на медикаменти змусить комерційні аптеки знижувати вартість своїх товарів", - вважає міністр.

За його словами, в 2010 році на створення аптек і аптечних пунктів з бюджету Криму було виділено 7,5 млн. грн., зокрема близько 2,3 млн. грн. - на придбання безкоштовних медикаментів для пільговиків - ветеранів і інвалідів Великої Вітчизняної війни. "Для кожного фронтовика, а їх в автономії більш як 17 тисяч, на ліки передбачено 50 гривень на місяць - це в десятки рази більше, ніж у місцевих бюджетах", - відзначив міністр.

"У бюджеті республіки 2011 року на ці цілі передбачено 10 млн. грн., що на 2,5 млн. грн. більше, ніж у році, що минає. Це дозволить розширити кількість громадян, які зможуть одержувати ліки за рецептом у соціальних аптеках, охопити не тільки фронтовиків, а й учасників бойових дій", - повідомив С.ДОНИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня 2010 р. в Сімферополі відкрилася перша в Криму соціальна аптека. В цій аптеці представлено більш як 4 тис. найменувань ліків. Асортимент медикаментів підібрано з урахуванням потреб ветеранів і літніх людей.