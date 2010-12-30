На Херсонщині 250 порушень експлуатації кисневих балонів

У лікувальних закладах Херсонської області виявлено 250 порушень експлуатації кисневих балонів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Херсонського територіального управління Держгірпромнагляду, під час спільних перевірок, проведених інспекторами Держгірпромнагляду, представниками МНС, обласного управління охорони здоров`я і райдержадміністраціями, бути виявлено більш як 250 порушень безпечної експлуатації кисневих балонів, зупинено більш як 30 об`єктів і видів робіт, до адміністративної відповідальності притягають 17 працівників.

Зокрема, 7 лікарень, що доставляють кисневі балони власним транспортом, не мають дозвільних документів на відповідні перевезення. Також у регіоні залишається невирішеним питання огляду малолітражних балонів. Станції швидкої допомоги не мають спеціально обладнаних приміщень для їх наповнення.

Перевірки проводилися з лютого поточного року, після того, як 18 січня у лікарні № 7 Луганська стався вибух кисневого балона і загинули 16 осіб.

У зв`язку з виявленими порушеннями використання кисневих балонів безпосередньо у будівлях стаціонарів Херсона припинене.

Всього у Херсонській області 31 медичний заклад експлуатує кисневі та інші балони з газом. Також 9 установ використовують кисневі станції.